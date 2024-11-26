شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقف إطلاق النار ..هل خرج حزب الله من المشهد؟ خبير لبنانى يوضح لـ ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الخبير العسكرى اللبنانى، العميد الركن جورج نادر، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلنت إسرائيل المصادقة عليه اليوم؛ يكفل خروج حزب الله من التواجد عسكريًا من الجنوب اللبناني؛ ويحمل استسلاما من قبل حزب الله، حيث ينص أحد بنود الاتفاق على أن القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان، إضافة إلى الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني، وهذا يعنى عدم وجود مواجهات مستقبلية مع جيش إسرائيل، وبهذا يفقد الحزب مبرر وجوده كمقاومة مسلحة.

وأضاف جورج نادر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن خروج الحزب من المعادلة العسكرية وفق هذا الاتفاق لا يعنى إنتهاء وجوده فى لبنان، فهو لا يزال مكون من مكونات المشهد السياسي، وطرفا فى المعادلة السياسية؛ وممثل بالبرلمان اللبنانى بحوالى 16 نائبا؛ فهو باق فى لبنان سياسيًا وشعبيا.

ومن جهة أخرى، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعلن خلالها وقف إطلاق النار، قائلاً: "هذا ليس انتصارا سياسيا، فحكومة اليمين أجبرت على اتفاق مع حزب الله بعد تدمير حياة السكان في الشمال، وتآكل قوة الجيش".