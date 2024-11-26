"نور الرياض" يضيء سماء العاصمة في أكبر احتفالية فنون ضوئية عالمية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: في إطار استعدادات العاصمة السعودية الرياض لإنطلاق النسخة الرابعة من احتفال نور الرياض 2024، أضاءت ليلة العرض الخاص للاحتفال مركز الملك عبد العزيز التاريخي، مقدمةً لمحة حصرية عن أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم وسط حضور نخبة من الفنانين والقيمين الفنيين والشخصيات البارزة ووسائل الإعلام المحلية والدولية احتفاءً بالإبداع تحت شعار "بين الثرى والثريا".

وبهذه المناسبة صرّح المهندس خالد الهزاني مدير برنامج الرياض آرت احتفال نور الرياض وأهدافه تساهم في تحقيق رؤية السعودية2030 كما يحقق احتفال نور الرياض طموح العاصمة الفني في تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح، مؤكدًا بأن الاحتفال يعزز الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة المملكة، وتشجيع الإبداع وتقديم الفنّ للمجتمع، ويعتبر بمثابة منصّة للتبادل الفنّي والثقافي لتحقيق أهداف برنامج "الرياض آرت" ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في العاصمة.

وقالت المهندسة نوف المنيف مديرة احتفال نور الرياض أن الاحتفال يقدم جولات إرشادية لاستكشاف الأعمال الفنيّة المميزةبإشراف القيّمين الفنييّن: الدكتورة عفت عبدالله فدعق والدكتور ألفريدو كراميروتي، إلى جانب عرض استثنائي قدمته فرقة الفنانين البصريين العالمية "United Visual Artists"باسم "الأثير" وضم 1,500 طائرة بدون طيار، حولت سماء الرياض إلى لوحة مضيئة مستوحاة من القوى الخفية التي تشكل عالمنا، بشكل ينسجم من خلاله الضوء والصوت والحركة.

الرياض معرض عالمي مفتوح

يحول احتفال نور الرياض 2024 العاصمة إلى معرض مفتوح على مستوى العالم، حيث يُعرض أكثر من 60 عملاً ضوئياً أبدعه أكثر من60 فناناً من 18 دولة. من بينهم 18 فناناً سعودياً موهوباً إلى جانب 43 فناناً دولياً يمثلون أستراليا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، واليابان، والجبل الأسود، وهولندا، وبولندا، وروسيا، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.

تضم قائمة المشاركين في نور الرياض 2024: إستوديو 05.10، أ.أ. موراكامي، فيديريكو أكاردي، بوريس أكيت، يوسف الأحمد، حمود العطاوي، آثار الحربي، أسماء الجهني، نجلاء القبيسي، علي الرزيزا، راشد الشعشعي، نواف الدوهان، سعد الهويدي، هاشل اللمكي، فهد النعيمة، ناصر التركي، رفيق أناضول، أتلييهسيسو، إدواردوديونياشيكوني، ستيفانو كاجول، كوليكتيفسكيل، أيمن يسري ديدبان، فيليكس فرانك، سعيد قمحاوي، ماتياس غراموسو، يانيسغروشيلي، ريوجيإيكيدا ، مشروع من الداخل للخارج لجي آر، كريستا كيم، كيمتشي أند تشيبس، كسافيري كومبيوتري، استوديو كوروس للتصميم، جيين لي، كريس ليفين، مارشميلو ليزر فيست، ريكاردو مارسيللو، تاكايوكي موري ، يان نغويما، نونوتاك، كوايتانسمبل،راندوم إنترناشونال، آنا ريدلر، خافيير رييرا، فيليب روكا، دان روزجارد، فينسنت روخترز، ابتسام صالح، شستروموسيلي، سباي، ستانزا ، عبدالرحمن طه، مريم طارق، رومين تاردي، جوكانتاتيسيوتاكاشيياسورا ، ثيرد سبيس إستوديو، تندرا، لاكلانتوركزان، يونايتد فيجوال أرتيستس، نيك فيرستاند، ڤاو، وإستوديو جافي بوفي.

يُقام الاحتفال ابتداءً من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 14 كانون الأول (ديسمبر)، في ثلاثة مراكز رئيسية: مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس. وعلى هامشه برنامجاً للشراكة المجتمعية يتضمن عروضاًفنية وورش عمل وحوارات وأنشطة متنوعة، ليقدم مزيجاً فريداً من الإثراء الثقافي وتعزز التعبير الإبداعي. مؤكداً على رسالة برنامج الرياض آرت في تحويل العاصمة الرياض إلى مركزاً عالمياً يحتضن الفنونوالثقافة.

الجدير بالذكر أن برنامج الرياض آرت منذ انطلاقه في عام 2019، قدم ما يزيد عن500 عمل فني أبدعها أكثر من 500 فنان، واستقبل أكثر من ستة ملايين زائر من خلال برامجه المجتمعية الواسعةكما يدعو الاحتفال المواطنين والمقيمين والزوار لاستكشاف المدينة، والاحتفاء بالصلة العميقة بين التراث والإبداع والآفاق العالية للمستقبل.



لمعرفة المزيد عن الاحتفال يرجى زيارة الموقع الرسمي: https://riyadhart.sa/ar/noor-riyadh/