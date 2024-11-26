شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون السورى: الاحتلال يستهدف قرية الأمينية شمالي حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التليفزيون السورى إن هجوما إسرائيليا استهدف قرية الأمينية شمال حمص.

وكان دوي انفجارات قوية قد سمعت قبل قليل في سماء حمص.

وكان قد أصيب مدنيان جراء عدوان إسرائيلي، استهدف منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود مع لبنان.

وذكر مصدر عسكري سوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية سانا - الإثنين أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفاً نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص، موضحا أن العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية.