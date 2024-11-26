نتانياهو معلناً وقف إطلاق النار بلبنان: أعدنا حزب الله سنوات للوراء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: بعد إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن كل اختراق من قبل حزب الله سيتم الرد عليه بقوة.

كما قال في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء :"اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه تم تدمير قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ، مشيرا إلى أن الحرب لن تنتهي إلا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، وتابع: "أعدنا حزب الله سنوات للوراء وقتلنا نصرالله".

كذلك شدد نتنياهو على أن إسرائيل ستحافظ على حريتها العسكرية الكاملة في لبنان إذا تحرك حزب الله ضدها. وقال:"بعد وقف النار في لبنان ستصبح حركة حماس معزولة".

وتابع :"من أهداف وقف النار في لبنان فصل الساحات وعزل حماس، نحن نغير وجه الشرق الأوسط".

كما أشار في كلمته إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد "يلعب بالنار" على حد قوله، في إشارة إلى استمرار وجود إيران في سوريا، وتهديدات الميليشيات التابعة لها لإسرائيل.

ملخص كلمة نتانياهو

- في سرده لما قامت به إسرائيل في مختلف جبهات الصراع الدائر، قال نتانياهو إنه "عازم على القيام بكل ما هو ضروري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

- وفي ملف غزة، وعد بإكمال القضاء على حماس، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، والتأكد من أن غزة لن تكون مرة أخرى أرضاً يمكن تهديد إسرائيل منها. ويقول نتانياهو إن إسرائيل قتلت حوالي 20 ألف إرهابي هناك.

- وفيما يتعلق بسوريا، يهدد نتانياهو النظام، قائلاً إن "الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يفهم، إنه يلعب بالنار".

- وفيما يخص لبنان، قال نتانياهو إنه بعد أكثر من عام من القتال، "لم يعد حزب الله هو نفسه. لقد أعادناه إلى الوراء عقوداً من الزمان".

وأشار إلى أن إسرائيل قتلت زعيمه حسن نصر الله ومعظم قياداته العليا، وقتلت الآلاف من المقاتلين، ودمرت الآلاف من الصواريخ، وأغلقت الأنفاق على الحدود.

كما هاجمت إسرائيل "مواقع استراتيجية في جميع أنحاء لبنان، وأسقطت العشرات من أبراج الإرهاب في الضاحية" ببيروت.

كلمة نتانياهو جاءت بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر مساء الثلاثاء على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ غداً الأربعاء، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.