مسيّرات غريبة فوق قواعد أميركية في المملكة المتحدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نشرت القوات البريطانية العديد من عناصرها ووحدات متخصصة بعد رصد طائرات بدون طيار مرة أخرى فوق ثلاث قواعد جوية أميركية في المملكة المتحدة.

جاءت هذه المشاهدات بعد تحركات مماثلة لطائرات بدون طيار (مسيرات) فوق نفس المواقع بين الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي - وهو حدث غير عادي للغاية.

وحسب قناة (سكاي نيوز) فقد تم نشر حوالي 60 جنديًا بريطانيًا، بما في ذلك متخصصون في مكافحة الطائرات بدون طيار، للمساعدة في الدفاع عن ثلاث قواعد جوية تستخدمها القوات الجوية الأميركية في المملكة المتحدة بعد موجة من مشاهدات الطائرات بدون طيار "الغريبة".

وسيدعم أفراد الجيش أيضًا الجهود الرامية إلى معرفة من يقوم بتشغيل المركبات الجوية بدون طيار وسط مخاوف من أن تكون الطلعات الجوية الغامضة جزءًا من عملية "منسقة".

وبدأت الشرطة المدنية، بدعم من شرطة وزارة الدفاع، تحقيقًا في نشاط الطائرات بدون طيار.

قال مصدر دفاعي بعد رصد عدد من الطائرات بدون طيار مرة أخرى بين عشية وضحاها فوق القواعد الجوية ليكنهيث RAF Lakenheath وماليندهول RAF Mildenhall، في سوفولك، وفيلتوول RAF Feltwell في نورفولك، ونوه إلى أن "الأمر يبدو منسقًا بشكل رهيب".

جاءت المشاهدات بعد تحركات مماثلة لطائرات بدون طيار فوق نفس المواقع بين الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي - وهو حدث غير عادي للغاية.

وقال مصدر دفاعي ثانٍ عن نشاط الطائرات بدون طيار: "إنه أمر غريب. غريب جدًا".

متحدث أميركي

وأكد متحدث باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا أن عددًا من الطائرات بدون طيار تم رصدها يوم الاثنين "خلال ساعات الليل". وقال المتحدث: "تذبذب العدد وتنوع بين القواعد طوال الليل".

وعندما سُئل عما إذا كانت الطائرات بدون طيار التي سقطت بين عشية وضحاها والأسبوع الماضي قد اعتُبرت معادية، قال المتحدث: "منذ 20 نوفمبر لم يكن هناك أي تأثير على السكان أو البنية التحتية ولم يتم تحديدها على أنها معادية.

ومع ذلك، لا تزال تخضع للمراقبة المستمرة لضمان سلامة وأمن المنشآت".

متحدث بريطاني

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "نحن نأخذ التهديدات على محمل الجد ونحافظ على تدابير قوية في مواقع الدفاع. "نحن ندعم استجابة القوات الجوية الأمريكية."

وعلم أن هذا يشمل نشر حوالي 60 فردًا عسكريًا، بما في ذلك أعضاء جناح حماية القوة التابع لفوج سلاح الجو الملكي البريطاني، بمهارات متخصصة في مواجهة الطائرات بدون طيار للمساعدة في حماية القواعد الأمريكية ومحاولة معرفة المسؤول عن تشغيل المركبات الجوية بدون طيار.

وتدير قوات سلاح الجو الملكي البريطاني نظام ORCUS المضاد للطائرات بدون طيار، والذي لديه القدرة على "اكتشاف وتتبع وتحديد، وإذا لزم الأمر، هزيمة الطائرات بدون طيار المعادية"، وفقًا لموقع سلاح الجو الملكي البريطاني على الإنترنت.

وكانت الوحدات العسكرية الأميركية لا تزال تراقب المجال الجوي فوق القواعد الثلاث يوم الثلاثاء. كما تم نشر قدرات المراقبة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا: "أستطيع أن أؤكد أن الوضع مستمر وأن وحداتنا تواصل مراقبة المجال الجوي وتعمل مع سلطات الدولة المضيفة وشركاء المهمة لضمان سلامة أفراد القاعدة والمرافق والأصول".

واضاف: "لحماية الأمن التشغيلي، لا نناقش تدابير حماية القوة المحددة، ومع ذلك نحتفظ بالحق في حماية منشآتنا."