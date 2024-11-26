شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر(الكابينت )قد وافق على إطلاق النار في لبنان.

وأوضح أسباب موافقة إسرائيل والتى جاء فى مقدمتها إراحة قوات الجيش الإسرائيلى .



وقطع العلاقات بين حزب والله وحماس"، وقد أشار نتنياهو إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان أعادت حزب الله عقودا إلى الوراء، وزادت الضغط على حماس، ما سيعزز إمكانية استرجاع الرهائن المختطفين".

وقال نتانياهو سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم"، وأضاف إن إسرائيل ستستأنف الحرب في حال تحرك حزب الله ضدها".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "أنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وضمن بنود الاتفاق أن حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل وإسرائيل، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.



وتعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وهذه الالتزامات لا تنفي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حق الدفاع الذاتي.

كما أن القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.



وكل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.