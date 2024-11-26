شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطيني سابق: إسرائيل تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.. والإفلات من العقاب يشجعهم والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال تنتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة في كل من قطاع غزة ولبنان، حيث تخالف المادة التي تحظر احتلال الأراضي بالقوة أو الاستيلاء عليها، هذا يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، مما يضع إسرائيل تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية والجنائية الفردية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج مطروح للنقاش، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تقصف وتدمر وتقتل المدنيين في غزة، مما يعد جريمة دولية، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بسبب ذلك.

وتابع: «في الوقت نفسه، تقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية تنفيذ القرار 1701 وجميع قرارات الأمم المتحدة، حيث إن ما يحدث في فلسطين ولبنان لا يهدد الأمن والسلم في هذين البلدين فحسب، بل في العالم بأسره».

وواصل: «إسرائيل ملزمة بتطبيق القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، وكذلك الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وفلسطين، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في استمرار عملياتها العسكرية يُعتبر مشاركة فعلية في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.