«ليفربول» المنتشي أوروبيًا يستعد لملاقاة «كريستال البريميرليج»

ياسر رشاد - القاهرة - يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نادي كريستال بالاس، في إطار الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

ويخوض ليفربول اختبارًا قويًا ضد نسور البريميرليج، حين تنطلق المباراة المرتقبة، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، اليوم السبت 5 أكتوبر 2024م، على أرضية ملعب "سيلهرست بارك"، بعاصمة الضباب لندن.

واستطاع رفاق محمد صلاح، تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، أن يسجل بداية جيدة في مسابقة البريميرليج، حيث يحتل الصدارة برصيد 15 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة على ملاحقيه مانشستر سيتي وآرسنال.

وحقق "الريدز" رقما قياسياً أيضاً، يتمثل في تحقيق الفريق الفوز الثامن من أصل 9 مباريات، في جميع المسابقات والبطولات هذا الموسم، ليصبح "سلوت" أول مدرب في تاريخ الريدز يبدأ مسيرته مع الفريق بهذا النجاح.