الامارات | 4 جياد من «غودولفين» تطارد الألقاب في أستراليا وأميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بأربعة من خيرة جياده، للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والتي ستقام اليوم في كل من أستراليا وأميركا.

وبقيادة المدرب جيمس كمنغز، تخوض المهرة «زاردوزي»، وكذلك الجواد «توم كيتن» منافسات قوية على ألقاب الشوطين الرئيسين لسباق مضمار «رويال راندويك» الأسترالي، ممثلين في سباقي «جيمس سكوير ذا متروبوليتان» و«إبسوم» لمسافتي 2400 و1600 متر على التوالي.

وتتجه أنظار فريق «غودولفين» إلى المضامير الأميركية، حين تنشد المهرة «بونديرنغ» بإشراف المدرب براد كوكس، لقب سباق «فريزيت ستيكس» المخصص لمهرات عمر السنتين، ويجري لمسافة 1600 على المسار الرملي لمضمار «أكوادكت»، يقابلها طموحات مشروعة للمهر «إيست إيفنيو» بإشراف المدرب براندن والش للفوز في سباق «بريدرز فيوتشرتي» الذي يحتضنه مضمار «كينلاند» ويجري لمسافة 1700 متر.

وتنطلق «زاردوزي» في مهمتها الأسترالية الجديدة من البوابة الـ10، وتطمح ابنة الفحل «كينغ مان» إلى انتصارها الرابع في سباقات التصنيف الرفيع، والثاني لها في سباقات «جروب1» بعد تتويجها في الربيع الماضي في سباق «في آر سي أوكس».

وحل زميلها «توم كيتن» في البوابة الـ19 لانطلاق سباق «إبسوم» الطامح خلاله للانتصار السادس في مسيرته، والثاني في سباقات الفئة الأولى، بعد أن توج قبل عامين على المضمار ذاته بلقب سباق «شامبيون ستيكس».

وتنشد المهرة «بونديرنغ» المنحدرة من نسل الفحل «هارد سيان» في محاولتها الثانية على صعيد سباقات الفئة الأولى، إضافة انتصارها الثاني في مسيرتها المقتصرة على ثلاث مشاركات، بعد أن استهلت مسيرتها يوليو الماضي بفوزٍ سهل في سباق للخيول المبتدئة جرى على مضمار «إليس بارك» الأميركي.

ويأمل «إيست أفينيو» الانضمام إلى نجوم فريق «غودولفين» الذين سبق لهم الفوز في سباق «بريدرز فيوتشرتي» في «كينلاند» في قائمة تضم نجمي «الشعار الأزرق» الملكي «ماكسفيد» و«اسينشل كوالتي» المتوجين بلقبي نسختي 2019 و2020.

ويواجه «إيست أفينيو» المنحدر من نسل الفحل «مداليا دورو» في مهمته، تحدي الارتقاء إلى مسافة 1700 متر، بعد أن حقق أغسطس الماضي فوزاً كاسحاً بفارق ثمانية أطوال في سباق للخيول المبتدئة جرى لمسافة 1200 متر على مضمار «أليس بارك».