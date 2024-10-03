شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: توفير كل الإمكانيات لتطوير منظومة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جمال الغندور الحكم الدولى السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وخالد الدرندلى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وصرح محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة أن اللقاء تناول العديد من القضايا المتعلقة بالتحكيم المصرى، حيث استمع وزير الشباب والرياضة إلى آراء ووجهات نظر جمال الغندور حول سبل تطوير التحكيم المصرى والارتقاء به إلى المستوى الدولى المطلوب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير أكد خلال اللقاء أهمية الاستفادة من كل المساهمات والرؤى المعنية بتطوير ونهضة المنظومة الرياضية بكل مفرداتها، مشيراً إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التحكيم وتوفير كل الإمكانيات اللازمة، لذلك دون التدخل فى أى تفاصيل فنية منوطة بالأساس وكلية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار المتحدث الرسمى للوزارة عن تقديم جمال الغندور الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على استقباله، مؤكداً استعداده التام للعمل من أجل تطوير التحكيم المصري.