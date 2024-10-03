شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 - 10 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها اتحاد الكرة يرحب بجهاز منتخب الشباب الجديد بقيادة ميكالى، ووزارة الرياضة تجرى تغييرات فى اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

اتحاد الكرة يرحب بجهاز منتخب الشباب الجديد بقيادة ميكالى

عقد جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني ومعاونيه، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعلاء نبيل المدير الفني للمنتخب وأفراد الجهاز المعاون.

فيفا يرفض استئناف الإسماعيلي لرفع إيقاف القيد

تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، صدمة قوية بعدما رفص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استئنافه على قرار إيقاف القيد، ليتأكد رسميا حرمان الدراويش من قيد لاعبين جدد هذا الموسم.

جلسة مرتقبة بين رمضان وكولر بعد انتهاء إجازة الأهلى

يعقد محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي جلسة مرتقبة مع مارسيل كولر المدير الفني عقب عودة المدرب لقيادة التدريبات، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها منذ خسارة لقب السوبر الأفريقي.

تأكيدًا لليوم السابع.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صديق إيجولا

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب النيجيري صديق إيجولا، الجناح الأيسر قادما من نادي سيراميكا، لدعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة

الإعلان الرسمى عن مواعيد كأس السوبر المصرى

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن المواعيد النهائية لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 التى تستضيقها الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم.

الزمالك يستقر على تعديل عقد حسام عبد المجيد لترضيته مالياً

استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بعد تقديمه مستوى جيد فى الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء.

انقسام داخل الإسماعيلي واتجاه للتراجع عن تعيين شوقي غريب

شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثا مثيرة داخل الإسماعيلي، بعدما حضر شوقي غريب المدير الفني الذي تم الإعلان عن تعيينه من قبل الدراويش، لتوقيع العقود مع نصر أبو الحسن رئيس النادي الذي تغيب عن الحضور.