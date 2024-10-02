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أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليل الفرنسي بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة مضيفه ليل الفرنسي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

 

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام

الهجوم: إندريك فيليبي، فينيسيوس جونيور

 

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الملكي كلا من: أردا جولر - مبابي - مودريتش - رودريجو - سيرجيو مستر- جاكبو - جارسيا - لوكاس فاسكيز - فاييخو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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