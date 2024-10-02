أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليل الفرنسي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة مضيفه ليل الفرنسي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام

الهجوم: إندريك فيليبي، فينيسيوس جونيور

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الملكي كلا من: أردا جولر - مبابي - مودريتش - رودريجو - سيرجيو مستر- جاكبو - جارسيا - لوكاس فاسكيز - فاييخو.