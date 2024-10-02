اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا 2

ناساف - شباب الأهلي 18:00

رافشان - الوكرة 18:00

ألتين أسير - الخالدية 18:00

الحسين إربد - الكويت 20:00

التعاون - القوة الجوية 22:00

أستون فيلا - بايرن ميونيخ 23:00

- بولونيا 23:00

ليل - 23:00

دينامو زغرب - موناكو 23:00

بنفيكا - أتلتيكو مدريد 23:00

لايبزيج -يوفنتوس 23:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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