أهداف الشوط الأول من مباراتي برشلونة وأرسنال (فيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراتي برشلونة ضد يانج بويز، وأرسنال أمام باريس سان جيرمان، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتقدم برشلونة على نظيره يانج بويز السويسر بثلاثية نظيفة في النصف الأول.

وسجل ليفاندوفسكي أول أهداف البارسا في الدقيقة 8، ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني "34".، واختتم مارتينيز أهداف الشوط الأول "37".

وعلى الجانب الآخر، تقدم أرسنال على باريس بثنائية نظيفة، حيث افتتح كاي هافيرتز الأهداف في الدقيقة 20، وأضاف بوكايو ساكا الثاني في الدقيقة 35.