الامارات | هاريس يحسم موقفه من الرحيل عن الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش موقفه من الرحيل عن صفوف الموصل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال هاريس لـ "الإمارات اليوم" إنه يعلم شيئاً عن رغبة الوصل في الاستغناء عن خدماته، موضحاً: "علاقتي جيداً جداً مع النادي، ولم يتحدث معي أحد بشأن رحيلي خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف: "عقدي مستمر حتى نهاية الموسم، وأنا سعيد مع الوصل، وإذا كان هناك شيئاً بشأن عدم استمراري، سيكون الأمر في يد إدارة النادي".