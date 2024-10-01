شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك لـ حراس يد الأهلى فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة ماجدبيرج والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محبى و عشاق كرة اليد بصفة عامة و الأهلى بصفة خاصة ، مواجهة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع ماجدبيرج فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس المقبل.

و يعول الجهاز الفنى للأهلى فى هذه المواجهة أمال عريضة على حراس المرمى ، حيث نرصد أبرز إحصائياتهم قبل مواجهة ماجدبيرج كالتالى : عبد الرحمن طه تصدي إلى 14 تصدي من 34 تصويبة بنسبة 58 % .

عبد الرحمن حميد تصدي إلى 10 تصديات من 31 تصويبة بنسبة 31 % .

محمد إبراهيم تصدي إلى 6 تصديات من 10 تصويبات بنسبة 39% .

بينما يلتقى برشلونة مع نظيره فيزبريم المجرى، المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك السابق يحيى الدرع، فى نفس الدور، حيث تأهل فريق المجر لنصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

وتأهل الأهلى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15 .

كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.