مانشستر سيتي يواجه سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، في لقاء يُقام على ملعب "ستاد تيهيلنه بوله"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا للموسم 2024-2025.

بدأ مانشستر سيتي مشواره في البطولة بالتعادل مع إنتر ميلان بدون أهداف، بينما تلقى سلوفان براتيسلافا هزيمة ثقيلة بخماسية من سيلتيك الاسكتلندي.

توقعات المباراة: من المتوقع أن يقوم المدرب بيب جوارديولا بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، خاصة أن المباراة تبدو سهلة نسبيًا لفريقه.

ويعاني مانشستر سيتي من تعادل مؤلم آخر أمام نيوكاسل يونايتد (1-1) في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، مما جعله يفقد صدارة الدوري لصالح ليفربول الذي يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.

إصابة رودري

أعلن مانشستر سيتي رسميًا عن إصابة نجمه الإسباني رودري بتمزق في الرباط الصليبي، مما سيبعده عن بقية مباريات الموسم. تعرض رودري للإصابة خلال مباراة التعادل مع أرسنال (2-2) في الدوري.

سافر اللاعب إلى إسبانيا لاستشارة مختص، بعد إجراء اختبارات أولية في مانشستر. لا تزال الفحوصات مستمرة لتحديد مدى إصابته بشكل نهائي، ويتمنى الجميع في النادي له الشفاء العاجل.

و كشفت تقارير صحفية، بما في ذلك صحيفة "آس"، أن الفحوصات الأولية تشير إلى تمزق في الرباط الصليبي، مما يعني غياب اللاعب حتى نهاية الموسم.