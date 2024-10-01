شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه ماجدبيرج فى نصف نهائى مونديال أندية اليد.. وبرشلونة ضد فيزبريم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع ماجدبيرج فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس المقبل.

بينما يلتقى برشلونة مع نظيره فيزبريم المجرى، المحترف ضمن صفوفه نجم الزمالك السابق يحيى الدرع، فى نفس الدور، حيث تأهل فريق المجر لنصف النهائى على حساب الزمالك الذى سينافس على المراكز الترتيبية.

وتأهل الأهلى كأفضل ثانٍ بمجموعته، بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثانى مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الأسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15 .

وحصلت الفرق المشاركة على راحة من المباريات أمس الإثنين ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بعمل رحلة سياحية لزيارة أبرز أماكن العاصمة الإدارية الجديدة مثل الكاتدرائية و ساحة العب ، ثم تناول الغذاء و غلتقاط صورة تذكارية للوفود .

كما تشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.