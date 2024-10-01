تشكيل أرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين أرسنال وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث أرسنال عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام أتلانتا الإيطالي.

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة الليلة مستهدفا مواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا صعبًا على جيرونا الإسباني بهدف نظيف في الوقت القاتل، خلال لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل أرسنال المتوقع..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبير، جابرييل ماجاليش، ويليام ساليبا، ريكاردو كالافيوري.

الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.