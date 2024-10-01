حسام عبد المجيد يتحدث عن خلافه مع عواد وثقة ناصر منسي في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب الزمالك، حسام عبد المجيد، عن الفوز بمباراة كأس السوبر الأفريقي على الأهلي، وخلافه مع عواد حارس الفارس الأبيض.

وقال حسام عبر قناة "إم بي سي مصر": "أتدرب منفردا بشكل خاص يوميا بخلاف تدريبي في النادي، وقبل مواجهة السوبر الأفريقي درست تحركات وسام أبو علي جيدا".

وأضاف: "في مباراة السوبر ضد الأهلي ناصر منسي قال لنا هنزل أجيب جول وهكسبكم، وقدرنا التقليل من خطورة خط هجوم الأهلي عشان مركزين".

وأوضح: "شيكابالا دوره برة الملعب كبير جدا وبيقف جنب أي لاعب في الفرقة، وقولت لاخويا هنلعب ضربات ترجيح وهسجل الضربة الرابعة".

وتابع: "وانا بشوط ركلة الترجيح الرابعة مكنتش مركز مع أي حد غير الكورة، وكنت مجهز إني أسقف لنفسي لما أسجل ركلة الترجيح".

وأردف: "تحقيق لقبي الدوري والكأس في سنة واحدة كانت خطوة مهمة في مسيرتي وفيريرا منحني الثقة كاملة، ولاعبو الزمالك اعتادوا أنني لا أتحدث كثيرا وعدت بشخصية جديدة بعد الأولمبياد".

وأتم لاعب منتخب مصر الأولمبي: "لما بتكلم بيكون لصالح الفرقة، لكن قال البعض أنني افتعل المشاكل مع الحراس، وما حدث مع عواد أمام الشرطة الكيني كان (شدة ملعب)".

الجدير بالذكر أن الزمالك حصد كأس السوبر الأفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في المملكة العربية السعودية.

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