ستوري نجوم كرة القدم.. نجل أبو تريكة وبانون.. عمرة لاعب الأهلي.. ومرموش ضمن الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعب الزمالك، ناصر ماهر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء حلوله ضيفا على برنامج الكورة مع فايق.

وشارك حمزة علاء حارس مرمى الأهلي متابعيه صورة له أثناء ادائه مناسك العمرة بعد لقاء كأس السوبر الأفريقي.

وحرص سيف نجل أبو تريكة تهنئه زميله في فريق قطر القطري بدر بانون بمناسبة عيد ميلاده الـ31.

ونشر المحترف المصري، عمر مروش، صورة لتشكيل الأفضل في الدوري الألماني للجولة الخامسة، حيث تواجد بها عقب تسجيل هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وهنأ رامي ربيعه زميله السابق في الأهلي، حمدي فتحي، بمناسبة عيد ميلاده الـ 30.

وشارك لامين يامال مقطع فيديو أثناء تسجيله هدفا في تدريبات برشلونة الجماعية.

واستعرض المحترف المصري، محمد شريف، صورة له مع نجله أثناء ذهابه لأول يوم مدرسة في السعودية.

ونشر عمرو وردة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء تحية جمهور نادي أتروميتوس اليوناني.

وهنأ أحمد نبيل كوكا زميله السابق في الأهلي، حمدي فتحي، بمناسبة عيد ميلاده الـ30.

وشارك لاعب بيراميدز، أسامة جلال، صورة له أثناء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

واستعرض المدافع أحمد سامي أحدث استعداداته للموسم الجديد للدوري المصري مع نادي بيراميدز في صالة "الجيم".