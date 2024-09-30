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شقيقة محمد صلاح تكشف عن النادي الذي يشجعه في مصر

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الشارقة - اميمة ياسر -    

كشفت رباب صلاح، شقيقة قائد منتخب مصر ونجم الإنجليزي محمد صلاح، عن النادي الذي يشجعه في مصر.

وقالت رباب، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «كان بيرجع تعبان وينام بالليل ويصحى بدري يمشي، فكانت طفولته بعضًا من الشقاء، وده اللي كون شخصيته».

وأضافت شقيقة "الفرعون المصري": «بابا كان دايمًا واحنا صغيرين كنا بنتفرج على الماتشات معاه».

وتابعت: «بابا كان إسمعلاوي وبيشجع الإسماعيلي فـ احنا كلنا معاه، نصر (الشقيق الثاني) أهلاوي، ومحمد صلاح كان بيشجع الإسماعيلي».

وأكملت شقيقة محمد صلاح: «محمد وهو صغير مكنش بيقعد، كان مأدي طفولته على الطريق في السفر، وكان بيسافر للمقاولون، وبعدين اتنقل للقاهرة وكان لسة حوالي 10 سنين».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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