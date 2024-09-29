الامارات | ميسي يتحول إلى لاعب شرس.. سجل هدفاً وشتم الحكم! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت شخصية الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي تطوراً ملحوظاً منذ فوزه مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، إذ تحول ذلك اللاعب المسالم في بداية مسيرته إلى لاعب شرس يوجه الرسائل القاسية لخصومه ويهاجم الحكام وينخرط في مناوشات اللاعبين.

البداية كانت في مباراة الأرجنتين وهولندا بمونديال قطر حين افتعل ميسي أزمة مع مدرب "الطواحين" لويس فان غال، والثانية دخوله بمشاغبات مع لاعبي البرازيل وكولومبيا وتشيلي في مشاهد عدة بالاستحقاقات الدولية في كوبا أميركا الأخيرة وتصفيات كأس العالم 2026، والمشهد الأخير كان دخيلاً على "البرغوث" فجر السبت خلال مباراة فريقه انتر ميامي مع شارلوت في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان ميسي قد أدرك هدف التعادل في مرمى شارلوت 1-1 بتسديدة ساحرة إثر مجهود فردي في الدقيقة 67، ولكنه بعد انتهاء المباراة غضب على الحكم ووجه له شتائم فظيعة، منها قوله: "أنت رجل سيء.. وحقير!"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لعدم احتساب ضربة جزاء مستحقة لانتر ميامي كانت ستمنح فريقه الفوز.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم اكتفى بإنذار ميسي ولم يجرؤ على إشار البطاقة الحمراء في وجهه.



