الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | ميسي يتحول إلى لاعب شرس.. سجل هدفاً وشتم الحكم! (فيديو)

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن يتحول إلى لاعب شرس.. سجل هدفاً وشتم الحكم! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت شخصية الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي تطوراً ملحوظاً منذ فوزه مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، إذ تحول ذلك اللاعب المسالم في بداية مسيرته إلى لاعب شرس يوجه الرسائل القاسية لخصومه ويهاجم الحكام وينخرط في مناوشات اللاعبين.

البداية كانت في مباراة الأرجنتين وهولندا بمونديال قطر حين افتعل ميسي أزمة مع مدرب "الطواحين" لويس فان غال، والثانية دخوله بمشاغبات مع لاعبي البرازيل وكولومبيا وتشيلي في مشاهد عدة بالاستحقاقات الدولية في كوبا أميركا الأخيرة وتصفيات كأس العالم 2026، والمشهد الأخير كان دخيلاً على "البرغوث" فجر السبت خلال مباراة فريقه انتر ميامي مع شارلوت في الدوري الأميركي لكرة القدم.

 

 

وكان ميسي قد أدرك هدف التعادل في مرمى شارلوت 1-1 بتسديدة ساحرة إثر مجهود فردي في الدقيقة 67، ولكنه بعد انتهاء المباراة غضب على الحكم ووجه له شتائم فظيعة، منها قوله: "أنت رجل سيء.. وحقير!"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لعدم احتساب ضربة جزاء مستحقة لانتر ميامي كانت ستمنح فريقه الفوز.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم اكتفى بإنذار ميسي ولم يجرؤ على إشار البطاقة الحمراء في وجهه.


 

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا