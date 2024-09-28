شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل حفل افتتاح كأس العالم لأندية كرة اليد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قناة أون تايم سبورتس حفل افتتاح بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر له فى السابعة والربع مساء اليوم، السبت، بعدما تم تأجيله 24 ساعة بسبب مباراة السوبر الأفريقى لكرة القدم بين الأهلى والزمالك مساء أمس والذى شهد انطلاق منافسات البطولة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح مفاجآت مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، وأبرزها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين.

كما تشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى فى مدينة العلمين أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

و تقام على مدار اليوم 3 مواجهات قوية فى ثان أيام المنافسة ، بين كلا من ، فيزبريم المجرى مع تاوباتى البرازيلى و و ماجيدبيورج الألمانى مع كاليفورنيا الأمريكى و برشلونة الإسبانى مع سيدنى الإسترالى .

فيما يلتقى الأهلى مع برشلونة غدا الأحد فى ثان مواجهاته بعدما واجه سيدنى الاسترالى فى بداية مشواره ، على أن يلتقى الزمالك مع فيزبريم المجرى .