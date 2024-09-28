ياسر رشاد - القاهرة - أستقر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي علي التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة اليوم السبت، أمام نظيره نيوكاسل، والتي تقام علي ملعب "سانت جيمس بارك"، في المباراة الافتتاحية للجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، مانويل آكانجي، كايل ووكر

خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، جاك جيرليش.

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بعد فوزه في أربع مباريات وتعادل في واحدة، فيما يحتل فريق نيوكاسل المركز السادس برصيد 10 نقاط، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة كما تلقى هزيمة وحيدة.