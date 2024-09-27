"حلم طفولتي ومثل ريال مدريد".. ماذا قال نجم أرسنال السابق عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إيمانويل أديبايور لاعب أرسنال ومانشستر سيتي الأسبق، عن تحقيق حلم طفولته بمشاهدة مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

وقال إيمانويل أديبايورفي تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "مباراة الأهلي ضد الزمالك عظيمة خاصة أنها في الرياض، الخاسر في هذا اللقاء منتصر، لأن لعب نهائي هذه البطولة ليس سهلا، وأتمنى لهما حظا طيبا".

وأضاف: "أنا مرتبط بالزمالك منذ أن كنت أبلغ من العمر 5-6 سنوات، إنه من أكبر الفرق في أفريقيا ولديه تاريخ عريق وإنجازات، وسمعت قصص عظيمة عن الزمالك منذ أن ولدت، أنا لا أشجع أي فريق لكن اسم الزمالك في ذهني من الطفولة، مثل أرسنال وريال مدريد ومارسيليا، لهذا يتحقق حلم طفولتي بمشاهدة الزمالك".

وأتم تصريحاته: "كبرت وأنا أسمع عن الزمالك ومشاهدته في المدرجات أمر جميل، وأتوقع مباراة عظيمة بين الثنائي، فهما الأفضل في القارة".

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