الامارات | الشارقة.. «علامة كاملة» في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ الشارقة على العلامة الكاملة في صدارة الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن حقق فوزه الرابع على التوالي، أمام البطائح بهدفين دون رد، أمس، في افتتاح الجولة الرابعة من البطولة.

ونجح «الملك» في تسجيل بداية قوية مبكراً، لكنه اصطدم بالحارس المتألق إبراهيم عيسى، الذي أنقذ مرماه من انفراد لوان بيريرا، وأبعد اللعبة على دفعتين (5).

وواصل حارس البطائح تألقه بتصديه لتسديدة نيغاسميتش التي وضعها في زاوية صعبة، لكن إبراهيم عيسى حولها ببراعة إلى ضربة ركنية (12)، وتصدى أيضاً لكرة كايو لوكاس على بُعد خطوات (25)، وكان بالمرصاد لكرة عرضية تلقاها لوكاس من الجهة اليُمنى (41).

واستمر صمود البطائح حتى احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء، بعدما لمس قائد البطائح محمد أحمد الكرة بيده داخل الصندوق، قبل أن تصل إلى لوكاس الذي نفذ الركلة بنجاح على يسار الحارس (65).

وبعدها بدقيقتين، قدم محمد أحمد هدية ثانية للشارقة، حينما مرر كرة بالخطأ إلى لوان بيريرا، لتتحول إلى هجمة مرتدة، تمكن من خلالها فراس بالعربي من مضاعفة النتيجة.