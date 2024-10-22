شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تهدد اتصال الإنترنت حول العالم.. كل ما تحتاج معرفته عن "الدورة الشمسية"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وكالة ناسا من عواصف شمسية شديدة قد تؤدي لانقطاع الإنترنت عن العالم أجمع لأسابيع، وفقًا لموقع ديلي ميل البريطاني، فكل 11 عامًا تتحول شمسنا إلى كرة فوضوية تطلق مجموعة من دفعات ضخمة من الطاقة نحو الأرض - وهى الفترة المعروفة باسم "الدورة الشمسية"، حيث تكون هذه الدفعات من الطاقة مسؤولة عن عروض الضوء الشمالي التي ظهرت في الأشهر الأخيرة.

ما هي الدورة الشمسية؟

الشمس عبارة عن كرة ضخمة من الغاز الساخن المشحون كهربائيًا والذي يتحرك، مما يولد مجالًا مغناطيسيًا قويًا، ويمر هذا المجال المغناطيسي بدورة تسمى الدورة الشمسية، فكل 11 عامًا أو نحو ذلك، ينقلب المجال المغناطيسي للشمس تمامًا، مما يعني أن القطب الشمالي والجنوبي للشمس يتبادلان الأماكن.



الدورة الشمسية

وتؤثر الدورة الشمسية على النشاط على سطح الشمس، مثل البقع الشمسية التي تسببها المجالات المغناطيسية للشمس، ولعل إحدى الطرق لتتبع الدورة الشمسية هي حساب عدد البقع الشمسية.

بداية الدورة الشمسية هي الحد الأدنى للنشاط الشمسي، أو عندما يكون لدى الشمس أقل عدد من البقع الشمسية. بمرور الوقت، يزداد النشاط الشمسي - وعدد البقع الشمسية.

منتصف الدورة الشمسية هو الحد الأقصى للنشاط الشمسي، أو عندما يكون لدى الشمس أكبر عدد من البقع الشمسية.

مع انتهاء الدورة، تتلاشى الدورة مرة أخرى إلى الحد الأدنى للنشاط الشمسي ثم تبدأ دورة جديدة.

كما تزداد الانفجارات العملاقة على الشمس، مثل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، خلال الدورة الشمسية، وترسل هذه الانفجارات دفعات قوية من الطاقة والمواد إلى الفضاء والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات على الأرض.

على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب الانفجارات في ظهور أضواء في السماء، تسمى الشفق القطبي، أو تؤثر على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الكهرباء على الأرض.