شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يجدد تحذيراته: الولايات المتحدة ستصبح مفلسة فعليا "بسرعة كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من خطر إفلاس الولايات المتحدة إذا لم يتم خفض الإنفاق الحكومي.

وقال ماسك عبر منصة "إكس" معلقا على ارتفاع مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأمريكية: "إذا لم يتم خفض الإنفاق الحكومي بشكل جذري، فإن أمريكا ستصبح مفلسة بحكم الأمر الواقع، تمامًا مثل الفرد الذي تحمل ديونًا كثيرة، إن الفائدة على الدين تتجه إلى امتصاص جميع الإيرادات الضريبية بسرعة، ولا تترك شيئًا للاحتياجات الحرجة".

وفي مايو، نشر مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي تقريرًا يفيد بأن الدين الوطني للبلاد سيرتفع إلى 166٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، في حين لم يتم استبعاد خطر زيادة الرقم إلى 250٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخلال رئاسة جو بايدن، نما الدين الوطني الأمريكي من 28 تريليون دولار في عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 34.5 تريليون دولار هذا العام.

ويعد الدين القومي أحد الموضوعات الساخنة في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، التي ستُعقد في الخامس من نوفمبر المقبل، ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.