شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية لا تكفى لتحقيق التعافى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدردري، إن المساعدات الإنسانية لغزة لا تكفي، حيث لا يمكنها تحقيق التعافي، وإنما الحاجة ملحة للاستثمار في التعافي.

وأضاف في كلمته خلال إطلاق تقرير الآثار الاقتصادية للحرب في غزة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني خسر 35 % من الناتج المحلي في عام واحد وهي كارثة كبرى، موضحا أن هذه الخسارة ناجمة عن الدمار الذي لحق بقطاع غزة منذ عام.

بينما تبلغ نسبة البطالة 50% خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن شخصا بين كل شخصين ليس لديه عمل في القطاع، موضحا أن مؤشر التنمية الاقتصادية في غزة تراجع بنسبة 69 %.

وأضاف أن هناك 3 سيناريوهات وأولهم غياب التعافي عبر استمرار المساعدات بوتيرتها الحالية والتي لا تتجاوز 20 % من احتياجات القطاع وهو ما يعني وصول الناتج المحلي إلى نقطة الصفر خلال سنوات معدودة ، بينما السيناريو الاخر هو التعافي المؤقت، عبر المساعدات الكافية، ولكن دون استثمارات واستمرار احتجاز أموال المقاصة، وهو لا يختلف في نتائجه عن السيناريو الأول سوى بنقطة مئوية واحدة، واما السيناريو الثالث فيقوم على وصول المساعدات كاملة وفك القيود على العمالة الفلسطينية، وتسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية وهو ما يمكنه تحقيق تحسن نسبي.