شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: التعافى من آثار الحرب فى غزة لا بد أن يبدأ من الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري إن الرسالة الأساسية لتقرير الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على غزة هي أن الاعداد للتعافي لا ينبغي أن ينتظر حتى انتهاء الحرب، وإنما ينبغي البدء فيه من الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمم المتحدة بدأت فعلا بالتحرك نحو تأمين المبالغ اللازمة لإعادة إعمار غزة وإعادة احياء الاقتصاد الفلسطيني، بينما لا يقتصر الأمر على الداخل الفلسطيني وإنما يمتد إلى دول الجوار في المنطقة، والتي عانت جراء تلك الحرب.

وشدد أن العمل هنا ينبغي أن يكون في مسارات متعددة منها ما يتعلق بفلسطين ومنها ما يرتبط بالمنطقة بأسرها، في ضوء العدوان الغاشم على العديد من دول المنطقة.



