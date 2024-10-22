5 مجموعات غذائية للتحكم فى مستويات سكر الدم تحت السيطرة

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إذا كنت تعانى من ارتفاع مستويات السكر فى الدم، فمن الضرورى مراقبة مستويات الأنسولين المتقلبة للحفاظ على الصحة العامة، وبينما يعتمد معظم الناس على أدوية التحكم فى نسبة السكر فى الدم، يعتقد خبراء الصحة أيضًا أن اختيار نظام غذائى صحى ومتوازن إلى جانب بعض العلاجات المنزلية يمكن أن يساعد فى إدارة نسبة السكر فى الدم بشكل فعال، حيث تلعب خيارات الطعام دورًا مهمًا فى الحفاظ على مستويات السكر فى الدم مستقرة، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

5 مجموعات غذائية فعّالة للمساعدة فى إدارة مستويات السكرالحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون

توفر الحبوب الكاملة مثل الكينوا أو الأرز البنى أو الشعير كربوهيدرات معقدة يتم هضمها ببطء، ما يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وعند إقرانها بالبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو الديك الرومى أو البقوليات، تعمل هذه التركيبة على تعزيز الشعور بالشبع وتساعد فى الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة، وذلك لأن هذه التركيبة تحتوى على مزيج متوازن من العناصر الغذائية الكبرى والبروتين والألياف، ما قد يساعد بشكل أكبر فى إدارة نسبة السكر فى الدم.

الخضراوات غير النشوية والدهون الصحية

الخضراوات غير النشوية مثل السبانخ والكرنب والفلفل الحلو، منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعلها مثالية للتحكم فى نسبة السكر فى الدم، ويمكن أن يؤدى إضافة الدهون الصحية من مصادر مثل الأفوكادو أو زيت الزيتون إلى تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتوفير وجبة مرضية.

المكسرات والتوت

يمكن أن يؤدى الجمع بين المكسرات والزبادى إلى تكوين مزيج صحى لإدارة الأنسولين بشكل أفضل، وذلك لأن المكسرات مليئة بالدهون الصحية والبروتين والألياف، بينما التوت منخفض السكر وغنى بمضادات الأكسدة، حيث يساعد هذا المزيج على إبطاء عملية الهضم ويوفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة دون التسبب فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

البقوليات والحبوب الكاملة

البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا السوداء غنية بالألياف والبروتين، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر فى الدم، وعند دمجها مع الحبوب الكاملة، فإنها توفر مصدرًا كاملاً للبروتين وتوازنًا للكربوهيدرات.

القرفة ودقيق الشوفان

يعد دقيق الشوفان مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان، والتى يمكن أن تساعد فى إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، وقد ثبت أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، ما يجعل هذا المزيج مفيدًا بشكل خاص لإدارة سكر الدم.