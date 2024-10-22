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عدن - ياسمين التهامي - لا تتخلصي منه بعد اليوم.. قشر الرمان لعلاج رائحة الفم الكريهة وترسبات الأسنان

في المرة القادمة التي تقضي فيها وقتًا في تقشير ثمرة الرمان بعناية ، لا تتخلص من القشر لأنه يمكنك استخدامه لمنع مشاكل الأسنان وتحسين نظافة الفمل

منع رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة ولوحة الأسنان ، إليك الطريقة التي يجب أن تشكل بها قشور الرمان جزءًا لا يتجزأ من خزانة الأدوية الخاصة بكعلى محاربة الجير الذي يسبب البكتيريا [1]. أ

ثبتت دراسة نُشرت في مجلة Alternative Medicine Review أن غسل الفم بغسول الفم المصنوع من قشر الرمان لأكثر من دقيقة قلل من عدد وحدات تكوين مستعمرات بكتيريا البلاك بنسبة 84٪ علاوة على ذلك ، فهو يعمل أيضًا كعامل قوي مضاد للالتهابات ، مما يقلل الالتهاب في حالة تورم اللثة ، وبالتالي يخلصك من أمراض اللثة رائحة الفم الكريهة: للتخلص من رائحة الفم الكريهة ، أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق قشر الرمان المجفف بالشمس إلى كوب من الماء واخلطي جيدًا. تغرغر بهذا المحلول أول شيء في الصباح

: امراض اللثة: إذا كنت عرضة للإصابة بأمراض اللثة أو التهاب اللثة ، قم بتدليك المنطقة المصابة بمسحوق قشر الرمان الجاف قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء. افعل ذلك بشكل متكرر لمنع التهاب اللثة أو نزيفها

ترسبات الأسنان: كل ما عليك فعله للتعامل مع طبقة البلاك هو شطف فمك بمحلول قشر الرمان في الصباح الباكر. افعل ذلك لمدة دقيقة على الأقل ثم اغسل أسنانك لمقاومة الترسبات السنية بشكل طبيعي

لا تتخلصي منه بعد اليوم.. قشر الرمان لعلاج رائحة الفم الكريهة وترسبات الأسنان