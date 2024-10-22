شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب وراء انتفاخ العين.. طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

انتفاخ العين هو تورم بسيط تحت العينين، يحدث هذا عندما تضعف بنية الأنسجة والعضلات التي تدعم الجفون، ويبدأ الجلد في الترهل، وتتجمع السوائل في المساحة الموجودة أسفل العينين، مما يجعل المنطقة تبدو منتفخة أو متورمة، وعادة ما تكون العيون المنتفخة أحد أعراض نمط الحياة غير الصحي مثل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو التدخين أو الجفاف، وقد يحدث هذا أيضًا بسبب احتباس السوائل أو الشيخوخة أو أمراض الكلى، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 7 أسباب وراء انتفاخ عينيك وكيفية علاجها قلة النوم

أحد الأسباب الرئيسية وراء انتفاخ العينين هو قلة النوم، ويمكن أن يؤدي البقاء لفترات طويلة أمام شاشاة الموبايل أو مشاهدة التلفاز في وقت متأخر من الليل إلى هذه الحالة، وقد يصاب الطلاب أيضًا بهذه الحالة إذا ظلوا مستيقظين طوال الليل لمذاكرة دروسهم، ويمكن أن يسبب قلة النوم العديد من المشكلات الصحية ويكون لها تأثير شديد على صحتهم العقلية، وقد أوضحت دراسة نُشرت في مجلة Journal of Sleep، في عام 2013 آثار الحرمان من النوم على مظهر الوجه.

البكاء

لابد أنك لاحظت أنه عندما تبكي لفترة طويلة، تبدأ عيناك في الشعور بالثقل أو التعب، مما يعطيها مظهرًا منتفخًا، ويمكن أن يؤدي البكاء وفرك عينيك إلى التهيج والالتهاب، مما يتسبب في انتفاخ العينين، وقد ناقشت دراسة نُشرت في مجلة علم النفس العاطفي آثار البكاء على الصحة ومظهر الوجه.

الحساسية

يمكن أن تتسبب العديد من ردود الفعل التحسسية في الانتفاخ تحت عينيك، ويمكن أن تسبب الحساسية حكة في عينيك أيضًا، وفركها مما يترتب عليه تهيج العينين وانتفاخها، وقد ناقشت دراسة نُشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية ردود الفعل التحسسية المختلفة، بما في ذلك حساسية الطعام ومسببات الحساسية البيئية وتأثيراتها على العينين.

الحمل أو الحيض

خلال فترة الحمل والحيض، يمر الجسم بالعديد من التغيرات الهرمونية لدى النساء، حيث يزيد مستوى هرموني الإستروجين والبروجيستيرون، وقد تؤدي هذه المستويات المرتفعة من التغيرات الهرمونية إلى ظهور الانتفاخ حول العينين، خاصة عند الاستيقاظ في الصباح.

التدخين

يمكن أن يسبب التدخين انتفاخ العينين لأنه يجفف بشرتك، والمواد الكيميائية الضارة تتلف الجلد وتسبب تهيجًا واحمرار العينين، مما يؤدي إلى انتفاخ العينين، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Dermatological Science، يمكن أن يؤدي التدخين إلى زيادة شيخوخة الجلد، بما في ذلك حول العينين.

الجفاف أو قلة الترطيب

يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى انتفاخ العينين، فعندما يصاب جسمك بالجفاف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتباس الماء في العديد من مناطق الجسم، وخاصة حول العينين، ويتسبب في تورم الأنسجة المحيطة بالعينين، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب تورم وانتفاخ العينين.

الشيخوخة

التقدم في السن هو العامل الرئيسي وراء انتفاخ العينين، حيث يفقد الجلد مرونته مع التقدم في السن وتتراكم الدهون حول العينين، مما قد يؤدي إلى ظهور انتفاخ العينين.

فيما يلى.. نصائح لعلاج انتفاخ العينين

- احرص على ترطيب جسمك فهو يجنبك الإصابة بالعديد من الأمراض، كما أنه قادر على طرد السموم والأملاح الزائدة من جسمك، مما يقلل من احتباس الماء، الذي يسبب بدوره الانتفاخ حول العينين.

- استخدم كمادات باردة للمساعدة في تقليل الانتفاخ حول العينين.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم، فهذا بدوره يمنع أو يقلل من الانتفاخ حول العينين، حيث يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات في كل ليلة ويمكن أن يساعد في إعطاء الجسم قسطاً كافياً من الراحة ويُقلل بدوره أي تورم حول العينين.

- تجنب فرك عينيك، فالفرك يمكن أن يهيج العينين ويزيد من التورم بالقرب من العينين، وبدلاً من فرك العينين، يمكنك تدليك المنطقة المحيطة بالعينين برفق.

- تجنب التدخين، فهو يزيد من خطر الإصابة باضطرابات صحية عديدة، ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل التورم والانتفاخ حول العينين.