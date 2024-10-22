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الصحة اللبنانية: 13 شهيدا و57 جريحا حصيلة جديدة لغارة فى محيط مستشفى الحريرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريرى أدت فى حصيلة جديدة إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم طفل.

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن عدد الجرحى ارتفع إلى 57 من بينهم 17 شخصا استدعت إصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالة 7 منهم حرجة.

وأشار إلى تسبب الغارة بأضرار كبيرة في مستشفى الحريرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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