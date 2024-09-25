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ليفربول يتعادل مع وست هام في الشوط الأول بكأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة و وست هام الجارية الآن على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: جو جوميز – جاريل كونساه – كونور برادلي – كوستاس تسيميكاس

الوسط: واتارا إندو – كورتيس جونز – ديوجو جوتا

الهجوم: كودي جاكبو – داروين نونيز – فيدريكو كييزا

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز تحسبًا للدفع به حسب مجريات الأحداث.

سجل اللاعب جاريل كوانساه لاعب ليفربول هدف تقدم وست هام في المباراة عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 21، بينما سجل ديوجو جوتا هدف التعادل للريدز في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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