ريال مدريد يسقط الافيس بثلاثية في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد فوزاً مستحقاً على ضيفه ديبورتيفو الافيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول

قدم فريق ريال مدريد عرضاً قوياً سيطر خلاله على وسط الملعب، لينجح في التقدم بهدف مبكر منذ الدقيقة الأولى عن طريق لوكاس فاسكيز.

إستمرت سيطرة الميرينجي بحثاً عن مضاعفة النتيجة، واهدر الفريق عدة فرص للتهديف.

وفي الدقيقة 40 أحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني لريال مدريد لتنته أحداث الشوط بنتيجة 2-0.

الشوط الثاني

دخل فريق ريال مدريد الشوط الثاني بضغط هجومي وحافظ على سيطرته في وسط الملعب.

ونجح البرازيلي رودريجو في إضافة الهدف الثالث للريال في الدقيقة 48 ليحسم نتيجة المباراة إكلينيكياً.

هدأ رتم المباراة وبدأ ديبورتيفو الافيس في التحسن على المستوى الهجومي بحثاً عن تقليص الفارق.

وأحرز كارلوس بينافيديز هدف الافيس الأول في الدقيقة 85 قبل أن يباغت ككي جارسيا دفاعات الريال ويحرز هدف ثاني لفريق الافيس لتشتعل المباراة خلال الدقائق المتبقية.

حاول الافيس قلب الطاولة في الوقت المتبقي دون جدوى لتنته المباراة بفوز الريال بثلاثية مقابل هدفين.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا.