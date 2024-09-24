"بينهم صفقة جديدة".. استبعاد 10 لاعبين من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويلتقي فريق الزمالك نظيره الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض في كأس السوبر الأفريقي.

ويغيب عن الزمالك في اللقاء لأسباب فنية وأخرى للإصابة 10 لاعبين وهم: أحمد حمدي، أحمد فتوح، سامسون أكينيولا، سيد عبدالله "نيمار"، والسنغالي سيدي ندياي الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكذلك أحمد مجدي، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد عاطف، حسن أبو المعاطي وعمر عبدالعزيز.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض الزمالك بصفته بطلاً للكونفدرالية.

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