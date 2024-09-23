شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع الرتوش الأخيرة على 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مسئولو النادي المصري 3 صفقات جديدة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من حسم التأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تخطي عقبة الهلال الليبي.

ومن المقرر أن يعلن المصري ضم الثنائي الأجنبي، السنغالي بابا بادجي، والبنيني أتدجيكو سامادو، بالإضافة إلى سيد نيمار لاعب الزمالك بعد إتمام الاتفاق بين الطرفين على ضم اللاعب.

وأعلن النادي المصري ضم 7 صفقات بشكل رسمي حتى الآن، وهم، خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت.

قرر علي ماهر ، المدير الفني للمصرى، منح لاعبيه راحة سلبية ثمانية أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2025/2024، والذي من المرجح انطلاقه في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

ونجح النادي المصري في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على الهلال الليبي في دور الـ 32، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.