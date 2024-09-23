موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي فى كأس إنتركونتيننتال 2024

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي، في ملعب استاد القاهرة، الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل، في كأس إنتركونتيننتال للأندية

يقام ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

تأهل فريق العين الإماراتي لمواجهة الأهلى فى بطولة "كأس إنتركونتيننتال"، عقب الانتصار الكاسح على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب هزاع بن زايد، فى افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، ضمن منافسات الدور التمهيدي.