شاهد.. هالاند يتقدم وكالافيوري يتعادل في قمة السيتي واَرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مواجهة مانشستر سيتي واَرسنال إثارة كبيرة، بعدما تقدم السماوي فيما تعادل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

نجح الدولي النرويجي إرلينج هالاند في تسجيل الهدف الأول لفريقه مانشستر سيتي أمام نظيره اَرسنال في الدقيقة التاسعة، بينما تعادل ريكاردو كالافيوري لـ اَرسنال في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

وأصبحت المباراة قوية ومثيرة، حيث يرغبا السيتي والجانرز في تحقيق الفوز خلال هذه المباراة.

شاهد هدفي مانشستر سيتي واَرسنال

وكان اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

بينما يأتي على مقاعد الاحتياط، كل من:

نيتو، وايت، كيويور، ساكوري، لويس سكيلي، جورجينيو، نوانيري، ستيرلينج جيسوس.