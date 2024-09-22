إصابة قوية لـ رودري خلال مواجهة السيتي واَرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض رودري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، لإصابة قوية خلال مجريات الشوط الأول مواجهة اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأُصيب رودري للمرة الثانية، حيث سقط على الأرض خلال مراقبة توماس بارتي له، ليظهر وهو يتألم بقوة.

جاءت الإصابة على مستوى ركبة رودري اليمنى، ليتوقف اللعب من أجل نزول الجهاز الطبي لمانشستر سيتي للاطمئنان على حالة اللاعب.

ولم يستطع رودري مواسلة اللعب، ليقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب بيب جوارديولا باستبداله في الدقيقة 21 وشارك ماتيو كوفاسيتش بدلاً منه.

الجدير بالذكر أن رودري اعترض من قبل على ازدحام جدول المباريات مشيرًا إلى إرهاق اللاعبين، بل وصرّح بأن لاعبي كرة القدم على وشك الإضراب بسبب ذلك.