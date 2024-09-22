ساركوزي ينتقد مبابي: أتفهم حلمه لكني أرفض طريقة رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا السابق، طريقة انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه يتفهم طموح اللاعب، لكنه لا يوافق على أسلوب رحيله.

في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، أعرب ساركوزي عن استيائه من الطريقة التي غادر بها مبابي، مؤكدًا أنه على الرغم من تفهمه لرغبة اللاعب في الانتقال، إلا أن أسلوبه لم يكن مقبولًا.

وقال: "أستطيع أن أفهم سبب رغبته في الرحيل، لكن من الصعب بالنسبة لي فهم الطريقة التي فعل بها ذلك".

ساركوزي، المعروف بكونه من الداعمين لنادي باريس سان جيرمان، إذ ساهم في تسهيل وصول التمويل القطري للنادي عام 2011، أشار أيضًا إلى أهمية المشروع الجديد للنادي، موضحًا أن "الهدف الجماعي يجب أن يتفوق على الموهبة الفردية".

في سياق آخر، لم تُغلق بعد مسألة رحيل مبابي عن باريس، حيث من المحتمل أن يصل النادي واللاعب إلى المحكمة بسبب مطالبة الأخير بمبلغ 55 مليون يورو، وهي القضية التي قضت بها اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي.

كما أشار ساركوزي إلى جهوده السابقة في إقناع مبابي بتجديد عقده في 2022، مؤكدًا أنه اتصل به عدة مرات لثنيه عن الرحيل. ومع ذلك، فإن قرار مبابي لم يكن مقنعًا لساركوزي بعد كل الجهود التي بذلها النادي للاحتفاظ به.

