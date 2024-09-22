"بعد أزمة الشرطة الكيني".. الزمالك يكشف عن قميصه لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة ـ الخليج 365:

كشف نادي الزمالك عن القمصان الجديدة التي سيرتديها فريقه خلال مباراة الأهلي بمباراة السوبر الأفريقي.

وظهر نجوم فريق الزمالك خلال مقطع فيديو نشرته حسابات ناديهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللون التقليدي الأبيض ذو الخطين الحمر وآخر باللون الأسود.

وهذا يأتي بعد أزمة ظهور الفريق بقميص مؤقت من إنتاج الشركة الجديد التي تعاقد معها ذات خلال مباراة الشرطة الكيني بدور الـ 32 من الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في العاصمة السعودية، الرياض في السوبر الأفريقي.

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