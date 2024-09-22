الكسندر ارنولد يصل الى رقم قياسي جديد مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - بتمريرته الحاسمة إلى الكولومبي لويس دياز خلال مباراة ليفربول مع بورنموث عصر السبت في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز وصل نجم دفاع ليفربول ترينت الكسندر ارنولد إلى المشاركة رقم ١٠٠ في الأهداف مع فريق ليفربول سواء بالتسجيل او صناعة الهدف بشكل حاسم

وخلال مباراة ليفربول مع بورنموث والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف سجلها لويس دياز ( هدفين ) و داروين نونيز هدف وصل ترينت الكسندر ارنولد إلى مباراته الرسمية رقم ٣١٦ في كل المسابقات و المساهمة التهديفية رقم ١٠٠ حيث سجل ارنولد ١٩ هدفا ومرر ٨١ تمريرة حاسمة .

ترينت الكسندر ارنولد الذي بدأ مشواره الرسمي مع الفريق الاول بنادي ليفربول في ٢٥ اكتوبر عام ٢٠١٦ في مباراة ببطولة كأس رابطة المحترفين امام توتنهام هوتسبير يعد هو ثالث افضل صانع للاهداف موجود في الدوري الانجليزي بعد البلجيكي كيفين دي بروين ١٤٦ تمريرة حاسمة و النجم المصري محمد صلاح الذي يملك ٩٢ تمريرة حاسمة .

وبوصوله إلى المساهمة التهديفية رقم ١٠٠ يعتبر ترينت الكسند ارنولد هو ثاني أصغر لاعب في تاريخ ليفربول يصل الى هذا الرقم حيث يبلغ من العمر ٢٥ عاما و ٣٥٠ يوما بينما كان الأصغر على الإطلاق هو نجم ليفربول ستيفن جيرارد الذي كان يبلغ من العمر ٢٥ هاما و ٧٢ يوما عندما حقق نفس الانجاز في أغسطس ٢٠٠٥ .

بشكل عام ٧٤ من أصل ١٠٠ مساهمة تهديفية لالكسندر ارنولد كانت في الدوري الانجليزي الممتاز و ١٤ مساهمة في دوري أبطال أوربا بينما كانت هناك ستة مساهمات في كأس رابطة المحترفين و مساهمتين في كأس الاتحاد الأنجليزي و مساهمتين في الدوري الأوربي و واحدة في مباراة الدرع الخيرية و واحدة في كأس العالم للأندية .