شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد مباراة جورماهيا الكيني التي أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبدأ التفكير في مباراة السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الزمالك فى السوبر الافريقى

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.