شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 22 سبتمبر 2024 03:00 ص
أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد مباراة جورماهيا الكيني التي أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبدأ التفكير في مباراة السوبر الأفريقي.موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الزمالك فى السوبر الافريقى
يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.
الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.القاب الاهلى والزمالك في السوبر الافريقى
وسبق وفاز الأهلي فاز بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.نهائيات أفريقيا بين الاهلى والزمالك
وتواجه الاهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.
أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقي الكرة المصرية ، إذ أنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ، وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".
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