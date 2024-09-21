سام مرسي يقود تشكيل إيبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبسويتش تاون، التشكيل الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

ويأتي الدولي المصري سام مرسي على رأس تشكيل إيبسويتش تاون، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب ساينت ماري.

تشكيل إيبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أرنيت موريس.

خط الدفاع: أكسيل توانزيبي، دارا أوشيا، جاكوب جريفيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كاجوست، سامي سموديتش، أوماري هوتشينسون، ويس بيرنز.

الهجوم: ليام ديلاب.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء إيبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، كل من:

والتون، جونسون، لونجو، شابلين، تشيدوزي أوجبيني، هيرست، جاك كلارك، جاك تايلور، تونسيند.