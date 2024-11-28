صندوق تنمية الموارد البشرية يدعو المنشآت للتسجيل في “لقاءات جازان” لتقديم الممكنات للكوادر الوطنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 2024″؛ وتسجيل احتياجاتها من الكفاءات الوطنية وتقديم الممكنات لها، عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

ويعقد الصندوق لقاءات جازان بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء من القطاع الخاص، وذلك في جامعة جازان خلال الفترة (10 – 12 ديسمبر المقبل؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل.

ويحظى لقاءات جازان بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، كما يهدف إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم.

ويستهدف “لقاءات جازان 2024″؛ خمسة مسارات: مسار الباحثين عن عمل، مسار موظفي وموظفات القطاع الخاص، مسار الطلاب والطالبات، مسار أصحاب العمل، ومسار ريادة الأعمال، كما يركز على تعزيز الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد خلال اللقاء، إلى جانب تحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويتضمن لقاءات جازان معـرض مصاحب للمنشآت المشاركة في اللقاء لعرض فرص وظيفية سيتم الإعلان عنها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

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