مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، مواجهة مرتقبة ضد فريق إسبانيول ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024/25.

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ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي، في إطار سعي ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية في الدوري المحلي.

ويعتمد المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على قائمة قوية لمواجهة إسبانيول، حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مميز في مختلف الخطوط.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

-خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلان ميندي.

- خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

- خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في ترتيب الدوري والمنافسة بقوة على اللقب.