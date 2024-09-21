ليفربول أمام بورنموث والأهلي يواجه جورماهيا.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 21-9-2024، عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الكبرى، بالإضافة إلى مواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة هامة اليوم أمام جورماهيا الكيني، على أرضية استاد القاهرة، في إطار لقاءات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كما يحل فريق الجيش الرواندي ضيفاً على بيراميدز على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات إياب دور الـ32 ضمن منافسات البطولة ذاتها.

ويستعد ليفربول لاستئناف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة نظيره بورنموث، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2024/25، على ملعب "الأنفيلد".

كما يخوض ريال مدريد مباراته ضد نظيره إسبانيول، مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، موسم 2024/25.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام ضد تشيلسي، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أستون فيلا ضد ولفرهامبتون، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

فولهام ضد نيوكاسل، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 ".

ليستر سيتي ضد إيفرتون، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2 ".

ليفربول ضد بورنموث، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ساوثهامبتون ضد إبسويتش تاون، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

توتنهام ضد برينتفورد، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي ضد الأسهم الحمراء، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بترو أتليتكو ضد مانيما، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

صن داونز ضد مباباني سوالوز، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أورلاندو بايرتس ضد جوانينج جالاكسي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الأهلي ضد جورماهيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، و"إم بي سي مصر" وقناة "أبو ظبي الرياضية".

يانج أفريكانز ضد البنك الإثيوبي، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بيراميدز ضد الجيش الرواندي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".

الترجي ضد ديكيداها، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الرياضية التونسية".

الرجاء ضد سمرتيكس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الرياضية المغربية".

مولودية الجزائر ضد الاتحاد المنستيري، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد ريال سوسيداد، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أوساسونا ضد لاس بالماس، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية،وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3 ".

فالنسيا ضد جيرونا، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد إسبانيول، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

كأس الكونفدرالية

سيخوخون يونايتد ضد ديسبورتيفو لواندا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الصفاقسي ضد روكينزو، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري الإيطالي

فينيتسيا ضد جنوى، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

يوفنتوس ضد نابولي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ليتشي ضد بارما، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

هايدينهايم ضد فرايبورج، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فيردر بريمن ضد بايرن ميونخ، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

يونيون برلين ضد هوفنهايم، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بوخوم ضد هولشتاين كيل، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري السعودي

الشباب ضد التعاون، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الرائد ضد الرياض، الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

الهلال ضد اتحاد جدة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الدوري الفرنسي

ليل ضد ستراسبورج، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستاد رين ضد لينس، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

ستاد ريمس ضد باريس سان جيرمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري القطري

الدحيل ضد السد، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

الخور ضد الشمال، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".

أم صلال ضد الشحانية، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "الكاس".